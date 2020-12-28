شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية: الدولة بذلت الكثير لاستمرار التعليم في ظل «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع التعليم، لما يشكّله من أهمية في تطور ونهضة الأمم. وبيّن سموه، خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، يرافقه سفير التفوق الطالب محمد بن مروان الدوسري، في مكتب سموه بديوان الإمارة، أمس، أن الدولة بذلت الكثير لاستمرار العملية التعليمية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، مشيدًا بموهبة الطالب محمد الدوسري، وإلقائه المتميز، متمنيًا له ولزملائه الطلاب التوفيق. من جهته قدّم مدير عام تعليم الشرقية د. ناصر الشلعان شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي تعليم الشرقية، لسمو أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل والمستمر لمسيرة التعليم في المنطقة، ودعمهما لأبنائهما الطلاب، وحرصهما على تحفيز وتشجيع الطلاب على إبراز مواهبهم وقدراتهم.

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