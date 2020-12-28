شكرا لقرائتكم خبر عن متنزهات الجبيل جاهزة لاستقبال المرتادين والان نبدء بالتفاصيل

أنهت محافظة الجبيل، استعداداتها لاستقبال المتنزهين من مختلف مدن المنطقة الشرقية والمملكة، في عطلة نصف العام الدراسي، من خلال تهيئة المرافق العامة وتشديد الرقابة الصحية على المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة، التي شملت كل أنحاء المحافظة.

وشملت التجهيزات الحدائق والمواقع والساحات العامة الخاصة بالمناسبات والفعاليات، خلال هذه الفترة، ومنها حديقة السلام بجوار مبنى البلدية وساحة الاحتفالات والمناسبات بكورنيش الجبيل، إضافة إلى تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء وتشذيب الأشجار ونظافة الشوارع والميادين، وصيانة الألعاب والانتهاء من صيانة دورات المياه وممرات المشاة ومواقف السيارات ومقاعد الجلوس وتوفير المظلات استعدادا لاستقبال الزوار، بالإضافة إلى تكليف مكتب خدمات الكورنيش بالمتابعة المستمرة في استقبال أي شكوى أو ملاحظة حول نقص الخدمات البلدية في الكورنيش البلد.

وتواصل الهيئة الملكية، أعمال استغلال جزء من شواطئ الجبيل الصناعية للترفيه عن السكان، من خلال زراعة الأشجار إضافة إلى توفير مظلات وأماكن جلوس للعائلات بأسياج نباتية، فضلا عن تخصيص منصات على الشواطئ لهواة صيد الأسماك زودت بأماكن لرسو القوارب ومراكب التنزه.

وتذخر الجبيل الصناعية بعدد من المتنزهات تشمل الواجهة البحرية بالفناتير، «مركز المدينة»، الذي تبلغ مساحته 294794 مترا مربعا، ويضم أشجارا لمناطق جلوس وأرصفة عريضة ومجموعة من المطاعم المتنوعة ومرسى للقوارب، كما يحتوي على المواقع الحكومية والخدمات العامة والأنشطة التجارية الرئيسية.