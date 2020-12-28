شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق معايير الجودة بالكليات التقنية والان نبدء بالتفاصيل
ووقف «الزهراني»، خلال زيارته الكليات، أمس، على الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في زيادة فاعلية سير العملية التدريبية، وحث المسؤولين على بذل المزيد من الجهود وتذليل الصعوبات التي تواجه برامج التدريب، وتعزيز التعاون البناء مع كافة القطاعات بهدف تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
وشملت الجولة الاطلاع على الأقسام التدريبية بالكليات، ولقاء أعضاء هيئة التدريب داخل الأقسام والمختبرات والمعامل، واستمع «الزهراني»، إلى مطالبهم، كما جرت مناقشة عدة مواضيع تتعلق بكافة التجهيزات والاستعدادات والتحديات، والعمل على رفع مستواها لتحقيق أعلى درجات الجودة.
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