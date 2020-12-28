شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل لمتابعة مشروع المليون شجرة بمواقع أرامكو والان نبدء بالتفاصيل

وقف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، على مشروع التشجير الذي تتولاه شركة أرامكو، وفقا لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجهتين.

وأفاد المطيري، خلال زيارته المشروع أمس، بأن المذكرة تهدف لتشكيل فريق عمل مشترك من الطرفين يتولى تحقيق أهداف وأغراض هذه المذكرة، وتشمل مهامه تحديد أنواع الأشجار المرغوب في تشجيرها ووضع قائمة لكل موقع، ووضع جدول زمني وخطة تنفيذية لتشجير كل موقع من المواقع المتفق عليها يحدد فيها نوع الأشجار وعددها وتاريخ التشجير، ونظام الري الملائم وخلافه، إضافة إلى تطوير التنسيق والتعاون بين الطرفين لإنجاح مبادرات مشاريع التشجير وتنفيذ ومتابعة الأعمال المشتركة، ومراجعة الإنجاز والتطورات المتعلقة بالأعمال المشتركة، وعقد الاجتماعات الضرورية لتحقيق الأهداف وخدمة المصلحة العامة، وتحديد المسؤوليات والأعمال المطلوبة من كل طرف. وأوضح أن الزيارة تهدف إلى تقييم نجاح عمليات التشجير، التي تمت منذ عام 2018م والتعاون والتنسيق المشترك بين كل من الشركة والوزارة في مجالات عدة، منها التشجير وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي، وتوحيد جهود الطرفين وتفعيل إسهاماتهما في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، المتعلقة بالحفاظ على البيئة ودعم الحياة الفطرية وتقليل آثار وزحف الرمال على الطرق والمنشآت الحيوية. وأضاف أن مذكرة التعاون تهدف للتنسيق حيال خطة عمل الشركة في تنفيذ الكمية المتبقية المتوقع الانتهاء منها نهاية شهر أبريل 2021 لتحقيق الهدف المنشود وهو زراعة مليون شجرة محلية، وتذليل الصعاب إن وجدت، مع إمكانية خلق أهداف جديدة للتشجير للعمل عليها معا، خاصة بعد إتمام زراعة المليون شجرة خلال العام القادم، من أجل رفع جودة الهواء وتجميل المدن من خلال زيادة الرقعة الخضراء، وتوحيد جهود الطرفين.