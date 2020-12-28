شكرا لقرائتكم خبر عن 2589 بلاغا و1040 استفسارا لـ «940» في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

تلقى مركز البلاغات «940»، التابع لأمانة المنطقة الشرقية 2589 بلاغا، و1040 استفسارا، و10 تقارير، بالإضافة إلى 143 طلبًا، وذلك خلال أسبوع، وبالتحديد في الفترة بين 20 و26 ديسمبر الجاري.

شملت المخالفات 190 بلاغا عن أعطال الإنارة، و788 للنظافة العامة، و75 للمباني، و16 بشأن الاستثمار، إضافة إلى 685 عن الإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، و16 للأمن والسلامة، و603 لصيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، و74 بشأن الحدائق، و142 للأسواق.

من ناحية أخرى، تلقى المركز، يوم أمس الأول، 6 بلاغات صحية بمخالفة التدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، منها بلاغان تتعلقان بعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وبلاغ بوجود زحام داخل المنشآت، إضافة إلى 3 بلاغات بشأن مخالفة الاشتراطات الصحية للعمال.

ولم يتلق المركز أي بلاغات تتعلق بالنظافة الشخصية للعاملين داخل المنشآت، أو مساكن العمال، أو بالإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب. ودعا المركز المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مطالبا بالحرص على ارتداء الكمامات داخل المنشآت طوال الوقت، والالتزام بعدم التزاحم عند دورات المياه، ومغاسل الوضوء، وذلك باتباع الملصقات الأرضية، لضمان مسافة آمنة بمقدار متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر.