شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم عن بعد».. قصة نجاح في عام استثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. ناصر الشلعان، أن توجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان للتعليم في المنطقة ومتابعتهما المستمرة، أسهمت بشكل كبير في النجاح الباهر للفصل الدراسي الأول لهذا العام الاستثنائي بكل ما حمله من تحديات وتداعيات لفيروس « كورونا » المستجد.

وأضاف الشلعان: «نقف اليوم على مشارف نهاية الفصل الدراسي الذي تحققت فيه إنجازات مشهودة لوزارة التعليم بإطلاق منصة «مدرستي» كإحدى أفضل الممارسات التعليمية على مستوى العالم».

وأشار إلى أن هذه النجاحات المتلاحقة لم تكن لتتميز إلا بجهود مضنية من أبطال التعليم من المعلمين والمعلمات، الذين تخطوا بحرصهم وتفانيهم كل العقبات وبجديتهم وانضباطهم كل التحديات، وسطروا بإبداعهم قصة من قصص الإبهار السعودي بفضل الله ثم القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأعرب عن شكره وامتنانه باسم أسرة التعليم لجميع الطلاب والطالبات على حرصهم على التعلم وبناء مستقبلهم اليوم لبناء مستقبل وطنهم غدا، منوها بمستوى الانضباط والحضور لأبنائنا الطلاب والطالبات في منصة «مدرستي».

وتابع: «الشكر والامتنان لكل الآباء والأمهات على كل جهودهم، فهي محط اعتزاز وزارة التعليم، وعلى دعمهم وتشجيعهم لأبنائنا وبناتنا لحضور الدراسة والاختبارات ومتابعتهم اليومية».

واختتم د. الشلعان بأن التعاضد بين الجميع لإنجاح التجربة السعودية بالتعليم عن بُعد بكفاءة عالية يبعث على الفخر بوطننا المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة -أيدها الله-، التي بذلت الكثير للحفاظ على الإنسان السعودي والمقيم على أراضيها ووضعت صحته وسلامته وأمنه فوق كل اعتبار.