شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الحفاظ على الثروة الحيوانية يبدأ بتحفيز وتطوير العاملين والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بالرعاية والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة -أعزها الله- لقطاع البيئة والمياه والزراعة، مؤكدا أن المنطقة الشرقية تزخر بثروات طبيعية متنوعة، منها الثروة السمكية والحيوانية، مما يوجب العمل للحفاظ عليها، وتنميتها، واستدامتها.

وأوضح سموه أن ذلك يبدأ بتحفيز العاملين وتطويرهم في مختلف المجالات، مضيفا إن الحفاظ على البيئة ومكوناتها عمل تكاملي تشترك فيه كل الجهات، وذلك يتطلب شراكات فاعلة، وجهودا مدروسة، قائمة على استقراء الاحتياجات.

جهود التوعية

وأشار سموه خلال اطلاعه في مكتبه بديوان الإمارة، أمس، على تقرير لجهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، قدمه مديرعام الفرع م. عامر المطيري إلى أهمية تنمية الغطاء النباتي والحفاظ على المراعي الطبيعية، وتكثيف جهود التوعية، وتشجيع المبادرات التطوعية لتنمية الغطاء النباتي، وإيقاع الجزاءات النظامية على المخالفين، وضرورة توسيع قاعدة دعم المزارعين وتنويع مسارات الدعم، سواء عبر البرامج التدريبية، أو من خلال تحفيز إنشاء الجمعيات التعاونية، وصولا إلى تحقيق الأمن الغذائي، والاكتفاء في احتياجات السوق، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيدا سموه بجهود فرع الوزارة، متمنيا لمنسوبي الفرع التوفيق في أداء أعمالهم.

تذليل العقب

من جهته، قدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. عامر المطيري، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه المتواصل والمستمر لأنشطة وجهود الفرع، وحرصه على دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة الاستفادة من الثروة الحيوانية والسمكية في المنطقة، وتذليل العقبات أمام الصيادين والمزارعين ومربي المواشي، وتقديم جميع الخدمات، التي تتواكب مع تطلعاتهم.

برامج تطويرية

وأشار إلى أن الفرع قدم عددا من المبادرات ذات الصلة بهذا الشأن، وسعى لإقامة عدد من البرامج التطويرية لتمكين المستفيدين من خدمات الفرع للانتقال بأعمالهم لمستويات أفضل، إضافة إلى جهود مكافحة الحشرات والأوبئة، ومكافحة ما يؤثر على الغطاء النباتي من التصحر وأسراب الجراد، وغيرها من المؤثرات.