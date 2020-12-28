خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول لعام 1442 برقم الهوية عبر نظام نور الإلكتروني

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن إمكانية الحصول على النتائج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الأول عبر نظام نور الإلكتروني برقم الهوية لمختلف المراحل التعليمية ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية, فمن خلال نظام نورالإلكتروني سيتمكن جميع الطلاب والطالبات من الحصول على نتائجهم فور إعلانها بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار والقلق وذلك من خلال مجموعة خطوات بسيطة سنعرضها لكم.

نظام نور الإلكتروني بالسعودية:

تم تفعيل نظام نور بالمملكة العربية السعودية من أجل تقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب فى جميع المراحل الدراسية, ويعد نظام نور الإلكتروني من أبرز وأهم الأنظمة التى تقدم خدمات تعليمية, وأعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتمادها نتائج الفصل الدراسي الأول لكافة المراحل التعليمية على نظام نور برقم الهوية رغبة فى تسهيل الحصول على النتائج من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الاول لعام 1442 برقم الهوية من خلال نظام نور الإلكتروني:

اعتمدت وزارة التربية والتعليم جميع نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول لمختلف المراحل الدراسية على نظام نور الإلكتروني ويتم الحصول على النتائج من خلال إجراء مجموعة خطوات تتمثل في: