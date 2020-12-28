شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم سراة عبيدة يستعيد المولدات الكهربائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه مُدير التعليم في محافظة سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي باستعادة جميع المولدات الكهربائية الموجودة في عدد من المدارس نظراً للاستغناء عنها بعد توفر الكهرباء العامة، وللمحافظة على المال العام.

واستطاعت لجنة وفريق عمل برئاسة مدير الأمن والسلامة المدرسية عبدالكريم اليحيا استعادة جميع تلك المولدات من المدارس النائية (بنين وبنات) خلال 20 يوماً، رغم الصعاب التي واجهتهم في نقلها عبر الجبال الشاهقة والطرق الوعرة رغم أن بعض المولدات لها أكثر من 20 عاماً في المدارس.

وأكد العلكمي، أن إدارة التعليم تعمل وباستمرار على كل ما من شأنه تجويد العمل مع المُحافظة على المال العام، باعتباره أولوية مهمة يجب المحافظة عليها وتوظيفها بالشكل الصحيح الذي يُحقق الأهداف التنموية المستدامة، فيما لم تترتب أي التزامات مالية على إدارة التعليم أثناء إعادة المولدات الكهربائية.