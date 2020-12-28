شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الحفاظ على «الثروات» يبدأ بتحفيز العاملين والان مع التفاصيل
واستعرض في مكتبه أمس، تقرير جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، قدمه مدير الفرع المهندس عامر بن علي المطيري.
من جهته، بين المهندس المطيري أن الفرع قدم عدداً من المبادرات والبرامج التطويرية لتمكين المستفيدين من خدماته للانتقال بأعمالهم لمستويات أفضل، إضافة إلى جهود مكافحة الحشرات والأوبئة، ومكافحة ما يؤثر على الغطاء النباتي من التصحر وأسراب الجراد وغيرهما من المؤثرات.
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