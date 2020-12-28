شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: الحفاظ على «الثروات» يبدأ بتحفيز العاملين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تميز المنطقة الشرقية بثروات طبيعية متنوعة، منها الثروة السمكية والحيوانية، ما يوجب العمل للحفاظ عليها، وتنميتها، واستدامتها، الذي يبدأ بتحفيز العاملين وتطويرهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة ومكوناتها عمل تكاملي تشترك فيه كل الجهات، ويتطلب شراكات فاعلة، وجهودا مدروسة، قائمة على استقراء الاحتياجات.

واستعرض في مكتبه أمس، تقرير جهود فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، قدمه مدير الفرع المهندس عامر بن علي المطيري.

من جهته، بين المهندس المطيري أن الفرع قدم عدداً من المبادرات والبرامج التطويرية لتمكين المستفيدين من خدماته للانتقال بأعمالهم لمستويات أفضل، إضافة إلى جهود مكافحة الحشرات والأوبئة، ومكافحة ما يؤثر على الغطاء النباتي من التصحر وأسراب الجراد وغيرهما من المؤثرات.