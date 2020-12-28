شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: قاعدة بيانات للوثائق والمحفوظات بالإمارة والان مع التفاصيل
جاء ذلك خلال تدشينه مركز ومعرض الوثائق والمحفوظات بالإمارة، الذي يُساهم في تحقيق التحول الرقمي في مجال حفظ الوثائق.
واستمع لشرح من مديرة المركز هياء محمد الحجيلي عن أبرز وأهم الوثائق والمحفوظات، وآلية العمل، حيث ستكون للمركز منصة تفاعلية خاصة، لتمكين الباحثين من الاستفادة من الوثائق المحفوظة وفق أُطر خاصة للاستخدام، وضوابط نشر معتمدة ومحددة، ويعمل المركز على الحد من الازدواجية في نظام الأرشفة بمركزيتها لدى مركز الوثائق، وذلك لحفظ المعاملات الورقية، ما يوفر المساحات المكتبية المستهلكة لدى الإدارات، ويسهل الرجوع للملفات المؤرشفة لخدمة المستفيد من داخل الإمارة أو خارجها، وفقاً لما تُحدده التعليمات المُنظمة لذلك، كما يشتمل المركز على معرض للوثائق التاريخية منذ عام 1346.
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