شكرا لقرائتكم خبر عن الرهان البريطاني: تطعيم 12 مليوناً بحلول فبراير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت صحيفة «ديلي تلغراف» أن اللقاح الذي ابتكره علماء جامعة أكسفورد، وتقوم شركة أسترازينيكا الدوائية العملاقة بإنتاجه، سيتم توزيعه اعتباراً من 4 يناير القادم. وأضافت أن الحكومة البريطانية تهدف الى تطعيم مليوني شخص في غضون أسبوعين، على أن تكون جرعتهم الأولى إما من لقاح شركتي فايزر الأمريكية وبيونتك الألمانية، أو من لقاح جامعة أكسفورد. وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات تزمع فتح مراكز للتطعيم في ملاعب كرة القدم وقاعات المؤتمرات خلال الأسبوع الثاني من يناير. وكانت حكومة رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون حجزت 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، على أن يتم استخدام 40 مليون جرعة بحلول مارس 2021. وتوقع وزراء الحكومة البريطانية أن تعلن السلطات المختصة بفسح الأدوية واللقاحات في بريطانيا قرارها فسح لقاح أكسفورد الأحد، أو الإثنين على أبعد تقدير. وأكد الرئيس التنفيذي لأسترازينكا بول سوريو لصحيفة «صانداى تايمز» أمس أن لقاح أكسفورد لا يقل فعالية عن لقاحي فايزر وموديرنا. وكلفت الحكومة البريطانية عشرات الفرق الصحية بزيارة مئات من دور رعاية المسنين لتطعيم نزلائها بحلول ليلة رأس السنة الجديدة. وأعلنت وزارة الصحة البريطانية الجمعة، أن فرقها المختصة بالتطعيم زارت حتى الآن 7 دور للمسنين قبيل حلول عيد الميلاد لتطعيم نزلائها. وتقول الحكومة إنها تأمل أنه بحلول الأسبوع الأول من يناير 2021 أن يتم تطعيم مليوني نسمة باللقاحين (أكسفورد وفايزر). في إنجلترا. وقال وزراء -بحسب صحيفة «ميل أون صانداى» أمس- إن بربطانيا ستكون خالية من القيود التي فرضت لمكافحة تفشي الوباء بحلول نهاية فبراير 2021، بعدما تقرر تطعيم 15 مليون نسمة، وهو عدد كاف لوضع حد لتدابير الإغلاق الراهنة. وأعلن وزير التطعيم البريطاني نديم زهاوي أن لقاح أكسفورد سيتم فسحه اليوم (الإثنين)، وسيبدأ توزيعه على مراكز التطعيم في 4 يناير. ورأى وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، في مقال نشرته أمس «ميل أون صانداى»، أن الاختراق الذي تحقق في مكافحة كوفيد-19، والصفقة التي توصلت اليها بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي بشأن «بريكست» يدلان على التفاؤل بأن بريطانيا مقبلة على عصر جديد. وزار سوناك أمس الأول، وحدة الأبحاث الإمبريالية بمستشفى هامرسميث (غرب لندن).



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