شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو المختبر الآلي الذي دشنه أمير حائل ووزير الصحة بـ62 مليوناً؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان الشمري، بعد تدشين مشروع تحويل مختبر مستشفى الملك خالد بحائل من مختبر يدوي إلى مختبر آلي متكامل، بتكلفة إجمالية بلغت 62 مليون ريال، أن فكرة المختبر الآلي الذي تمت أتمتة جميع الخطوات المخبرية فيه قبل التحليلية وما بعد التحليلية، وفرز العينات وتحضيرها وفق أحدث المواصفات العالمية، ستسهم في التحليل الدقيق والسريع لكل سكان المنطقة وتقليل نسبة العامل البشري في التعامل مع العينات، ومن ثم تقليل الأخطاء الناتجة عن تحضير العينات بالطريقة اليدوية، وحتمية ربط المختبر الآلي بأجهزة تحليل عالية الكفاءة بمواصفات عالية، وضبط نتائج الكونترول آلياً، ما يقلل الأخطاء البشرية في قراءة «الكونترولات» وتخفيف أعباء ومتطلبات العمل المتزايدة في النمط اليدوي، والسلامة في التعامل مع العينات، إذ تجري جميع إجراءات التحليل دون تدخل العامل البشري.

وأكد أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، عقب تدشينه مشروع تحويل مختبر مستشفى الملك خالد بحائل من مختبر يدوي إلى مختبر آلي متكامل، أن عجلة التنمية مستمرة في ظل دعم القيادة الحكيمة، مثنياً على جهود وزير الصحة في تطوير الخدمات في جميع مناطق المملكة، مشيراً إلى الأداء التصاعدي الملموس للخدمات والمشاريع الصحية بالمنطقة، وأن الطموح يمتد لما هو أكبر وأشمل، مبيناً أن العمل قائم لمزيد من التطوير وأن هناك بشائر خير قادمة.