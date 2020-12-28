شكرا لمتابعة خبر عن رسالة من " كفاءة " بشأن استخدام السخانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نصح البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة " كفاءة " باستخدام السخان الفوري، بدلا من العادي.

وأوضح " كفاءة " أن السخان الفوري یستهلك طاقة عند سحب المیاه، وعند عدم الاستخدام لا یستهلك أي طاقة، أما السخانات العادیة فهي تستهلك طاقة أقل ولكن متكرر عند الاستخدام أو عند نزول درجة الحرارة، وعليه فإن السخان الفوري أكفأ من السخان العادي.

ولفت إلى أهمية اختيار المستوى الأعلى في بطاقة الطاقة الملصقة على السخانات في نقاط البيع والمراكز المخصصة للأجهزة الكهربائية لضمان التوفير في الاستهلاك.

وقال البرنامج في رسالته للمستهلك: " سخانك يفزع لك، في حال اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة تزداد كفاءة الجهاز ويقل استهلاكه للطاقة ".

وأوصى بضبط السخان على درجة 60 مئوية ، واختيار السعة المناسبة للاحتياج.