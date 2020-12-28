شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متخصص يوضح طريقة إثبات وقائع السب والقذف على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، طريقة إثبات وقائع السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد قيام صاحب الواقعة بحذف ما قاله.

وقال الوهيبي أن تصوير الشاشة " سكرين شوت " أو تصويرها فيديو لا يمثل دليلًا على وجود واقعة السب.

وأضاف أن الحل الأمثل لإثبات وقائع السب والقذف عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو الحصول على شاهدين للواقعة أو إبلاغ الشرطة وتحرير محضر قبل حذف الشخص لما قاله.