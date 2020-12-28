شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تصدر رخصة لإنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدرت أمانة الرياض، اليوم الأحد، أول رخصة مخازن بنظام dark store، والتي من شأنها تسهيل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة.

وأوضحت أمانة الرياض عبر حسابها بموقع تويتر: أنه تحقيقًا لمستهدف المدينة الذكية، ودعمًا للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع الشركاء، أصدرت أمانة منطقة الرياض، أول رخصة مخازن بنظام dark store لتسهل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة.

وأكدت أن تلك الخطوة تأتي مواكبةً للطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والاستهلاكية عبر الإنترنت.