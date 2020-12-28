بينها اللياقة الطبية.. 8 شروط للتقدم لوظائف «الحرس الوطني»

أوضحت وزارة الحرس الوطني، الشروط والمتطلبات اللازمة للتعيين في الوظائف الشاغرة المعلن عنها.

وكانت وزارة الحرس الوطني، اليوم الأحد، أعلنت توافر 86 من الوظائف الإدارية الشاغرة؛ مشمولة بسلم رواتب الموظفين العموم للحاصلين على التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة.

الشروط والمتطلبات

وحددت وزارة الحرس الوطني، الشروط والمتطلبات الضرورية والأساسية اللازم توافرها في المتقدمين للوظائف وتتمثل الشروط في:

- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- العمر لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد على 40 عامًا.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- أن يكون لائقًا طبيًّا وأن يجتاز الكشف الطبي.

- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يحكم عليه في حد أو قضية مخلة بالشرف والأمانة.

- ألا يكون محالًا على التقاعد من أي جهة حكومية.

- الخبرات السابقة بالقطاع الخاص يجب أن تكون في طبيعة عمل الوظيفة وأن يتم إثباتها بشهادة مصدقة من الجهة التي عمل بها موضحًا بها مسمى الوظيفة وبداية ونهاية الخدمة.

- أن تكون الخبرات السابقة موثقة ببيان الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية مع إحضار تقرير من التأمينات يغطي مدة الخبرة بالكامل.

وأوضحت وزارة الحرس الوطني، أنه على الراغبين في التقدم على تلك الوظائف الدخول على بوابة التوظيف بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جدارة.

ودعت وزارة الحرس الوطني للإطلاع على الوظائف الشاغرة لديها والتخصصات المعلن عنها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لها عبر الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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