أمانة الرياض: إصدار أول رخصة مخازن بنظام «dark store»

أصدرت أمانة الرياض، اليوم الأحد، أول رخصة مخازن بنظام «dark store»، والتي من شأنها تسهيل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت الأمانة: تحقيقًا لمستهدف المدينة الذكية، ودعمًا للتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، وبالتعاون مع الشركاء، أصدرت أمانة منطقة الرياض، أول رخصة مخازن بنظام «dark store» لتسهل إنشاء أكبر مركز تسوق إلكتروني بالمملكة.

وأكدت الأمانة، أن تلك الخطوة تأتي مواكبةً للطلب المتزايد على المنتجات الغذائية والاستهلاكية عبر الإنترنت.

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