السعودية اليوم / بلدية أحد رفيدة تكثف جولاتها الرقابية وتصادر 30 كجم من الأغذية الفاسدة



ظهران الجنوب 13 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 28 ديسمبر 2020 م واس

صادرت بلدية أحد رفيدة اليوم 30 كجم من الأغذية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس البلدية محمد الوادعي ،أن الحملة تهدف إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية لتعزيز السلامة الغذائية، مشيرا إلى أن البلدية نفذت أكثر من 50جولة، مؤكدا أن المخالفات المرصودة تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة،

علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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