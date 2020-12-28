السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بكورونا



واشنطن 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,909,910 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 330,901 حالة وفاة.

// انتهى //

23:52ت م

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واشنطن 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 179,104 إصابات مؤكدة و 1,309 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، خلال الساعات الـ24 الماضية.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، فقد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في البلاد 18,909,910 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 330,901 حالة وفاة.// انتهى //23:52ت م0192

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