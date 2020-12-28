السعودية اليوم / مدير السعودية اليوم التدريب التقني بمنطقة الرياض يزور كلية السياحة بالمزاحمية



الرياض 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

زار مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن المقبل, كلية السياحة بمحافظة المزاحمية للوقوف على استعدادات الكلية قبل تشغيلها، ضمن خطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التوسعية لتشغيل عدد من الكليات التقنية في مختلف مناطق المملكة, حيث ستُشغل كلية السياحة بالمزاحمية مع مطلع الفصل الثاني لهذا العام 1442هـ.

وأوضح المقبل أن تدشين الكلية وتشغيلها يأتي ضمن الدعم غير المحدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، للتدريب التقني والمهني للارتقاء به إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيقاً لرؤية المملكة, وبتوجيهات ومتابعة من قبل معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، التي كان لها الدور البارز في عملية تشغيل وتقديم الدعم اللازم للكلية.

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