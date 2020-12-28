السعودية اليوم / أمطار على المدينة المنورة



المدينة المنورة 12جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27ديسمبر 2020م واس

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

23:20ت م

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