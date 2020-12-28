السعودية اليوم / الحكومة المصرية تفرض قرارات مشددة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا



القاهرة 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

قررت الحكومة المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس

وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.

// انتهى //

23:10ت م

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القاهرة 12 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسقررت الحكومة المصرية التشديد في إجراءاتها لمواجهة تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في موجته الثانية بإعلانها فرض غرامات فورية وإغلاقات على المنشآت المخالفة والأفراد المخالفين لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.وحدد اجتماع للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التي عقدت اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتخاذ عدد من الإجراءات المشددة للحد من انتشار الفيروس، والتي شملت فرض غرامات مالية على المخالفين من الأفراد والمنشآت المخالفة، وإلغاء الاحتفالات كافة ومنع التجمعات.// انتهى //23:10ت م0186

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