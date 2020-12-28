السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 298 وفاة جديدة بفيروس كورونا



روما 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 298 حالة وفاة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى تسجيل 8913 إصابة بالفيروس, ليصل إجمالي الإصابات 2,047,696 إصابةً.

// انتهى //

23:05ت م

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روما 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية 298 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19), ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 71925 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى تسجيل 8913 إصابة بالفيروس, ليصل إجمالي الإصابات 2,047,696 إصابةً.// انتهى //23:05ت م0183

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