

تونس 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واس

سجلت تونس 1362 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 131592 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4466 حالة وفاة.

// انتهى //

23:05ت م

0182



تونس 12 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 27 ديسمبر 2020 م واسسجلت تونس 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 40 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 131592 إصابةً، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4466 حالة وفاة.// انتهى //23:05ت م0182

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تونس تسجل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.