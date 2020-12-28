السعودية | الصندوق الصناعي: أكثر من 17 مليار ريال قيمة القروض المعتمدة لعام 2020

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الصندوق الصناعي: أكثر من 17 مليار ريال قيمة القروض المعتمدة لعام 2020 والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقتين - 1:10 صباحًا, 28 ديسمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي، خلال اجتماع مجلس الإدارة برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن إجمالي مبالغ القروض المعتمدة للعام الجاري تجاوزت 17 مليار ريال، حيث يعدّ رقماً استثنائياً في تاريخ الصندوق الصناعي.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق الصناعي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، أن هذه النتائج الاستثنائية التي تحققت خلال العام الجاري بفضل أداء القطاع الصناعي المتنامي، وتوفير المزيد من الدعم اللازم للقطاعات الواعدة لتكون دعامة جديدة للاقتصاد الوطني؛ وهو ما نفخر به في الصندوق الصناعي.
وأضاف الدكتور المعجل، أن هذا العام الاستثنائي في نتائجه شمل أيضًا الدعم الذي قدمه الصندوق ضمن منظومة من المبادرات الاستباقية التي قدمتها منظومة التمكين الصناعي ممثلة في معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، للقطاع الصناعي والطبي لمواجهة التأثيرات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا، التي من خلالها قدم الصندوق الصناعي مبادرات مالية تجاوزت قيمتها 5 مليارات ريال.
يذكر أن الصندوق الصناعي، المُمكن المالي الرئيس لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية المدرجة في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، يؤدي دورًا محوريًا في تمكين القطاع الصناعي بالمملكة على مدار أكثر من 46 عاما، واضعا تطوير وإعداد الكوادر الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني على رأس أولوياته، بهدف مواصلة تلبية توقعات القطاع الخاص التي تسهم في تنمية المنظومة الصناعية في المملكة.
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