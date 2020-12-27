شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط 3 حولوا أموالا مجهولة المصدر لخارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة أشخاص حولوا أموال مجهولة المصدر لخارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية. وصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة أشخاص (نازح ومقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقد الثالث من العمر)، تورطوا بجمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات بنكية لكياناتٍ تجارية تعود ملكيتها لمواطنة (والدة أحد المتهمين)، لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، ومتخذين من وحدة سكنية شرق مدينة الرياض وكراً لتنفيذ جرائمهم، وضبط بداخلها مبلغ (1,314,991) ريالاً ، وبطاقات صرف آلي ودفاتر شيكات استخدموها في عمليات الإيداع والتحويل، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض.. ضبط 3 حولوا أموالا مجهولة المصدر لخارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.