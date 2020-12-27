صدمة سياحية في تونس بعد تمديد تدابير الإغلاق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدمة قوية تلقاها قطاع السياحة التونسي عقب قرار الحكومة بعدم إقامة أي فعاليات ثقافية أو سياحية أو احتفالات خلال أعياد رأس السنة.

وجاء قرار تونس في إطار الإجراءات الاحترازية المشددة التى تطبقها الحكومة فى مواجهة تداعيات الموجة الجديدة من فيروس كورونا.

وقررت الحكومة التونسية، منع احتفالات رأس السنة، وتمديد تدابير الإغلاق الجزئي وحظر التجوّل الليلي حتى 15 يناير/كانون الثاني المقبل، مع تشديد مراقبة تطبيق البروتوكولات الصحية لمكافحة فيروس كورونا، ومنع التنقل بين المحافظات.

وقال عاملون في الفطاع السياحي، تؤثر هذا الإجراءات والتدابير المتخذة سلبا على القطاع السياحي الحيوي الذي سيدفع فاتورة باهظة جراء الإغلاق الذي غالبا ما يرتبط نشاطه بحفلات رأس السنة.

وقال وسام سويفي مدير عام أحد الفنادق بالعاصمة التونسية القرار يضر عدة قطاعات تستفيد من عائدات احتفالات رأس السنة ومنها الفنادق والمطاعم والمقاهي والنقل.

وأضاف " سنحترم البروتكول الصحي رغم خسارة العائدات القوية من وقف تلك الاحتفالات في موسم كارثي بالنسبة للمنشآت الفندقية والسياحية"

وتابع "لا أعتقد أن يستأنف العمل السياحي قبل منتصف يناير 2021، بعد هبوط مستوى الخدمات إلى أقل من 20 في المئة"

وبحسب إحصائيات غير رسمية، يشغل قطاع المقاهي والمطاعم أكثر من 20 ألف تونسي، يعمل جزء كبير منهم من دون تغطية اجتماعية.

من جانبه، قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي محمد فوزي إن معاناة أصحاب المقاهي انطلقت منذ بداية انتشار الوباء.

وأشار إلى أن الخسائر اليومية في حدود 70 في المئة.

ومن جانبه قال طارق العصادي مدير عام شركة سياحة ،الفنادق خلال الاحتفالات مفتوحة ،وفي الوقت نفسه سيتم احترام البروتوكول الصحي"

وتعثرّ النشاط السياحي في تونس منذ بداية جائحة كورنا،وقال وزير السياحة الحبيب عمار إن نشاط قطاع السّياحة في تونس تقلص 60 % السنة الحالية بسبب تأثيرات جائحة كورونا.







وتشير توقعات وزارة السياحة، إلى تسجيل المؤشرات بنهاية 2020، تراجعا حادا للعائدات السياحية بنسبة 66 بالمئة.

ورصدت الحكومة التونسية أوائل شهر يونيو الماضي دعما ماليا لفائدة القطاع السياحي بـ500 مليون دينار (178 مليون دولار)، في إطار آلية ضمان القروض التي أقرتها لدعم الأنشطة الاقتصادية المتضررة من جائحة كورونا.

