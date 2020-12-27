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2020-12-28 الأغذية الفاسدة وتدني النظافة وراء إغلاق 8 محال في المجاردة متابعات الخليج 365 - واس كثفت بلدية محافظة المجاردة اليوم حملاتها الرقابية الميدانية على المحال التجارية والمنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بإجراءات واحترازات السلامة والاشتراطات الصحية لتعزيز السلامة الغذائية للمستهلكين. وأشارت البلدية إلى أنها أغلقت 8 محال تجارية مخالفة، وأتلفت 32 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصدها عددا من المخالفات تنوعت ما بين تدني مستوى النظافة العامة ، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، و انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات.



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