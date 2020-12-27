حساب ولي الأمر في نظام نور لاستخراج شهادات الطلاب الفصلية برقم الهوية

يوفر نظام نور من خلال حساب ولي الأمر في نظام نور للآباء بالمملكة، إمكانية استعلام نتائج الطلاب الفصلية بكل سهولة ويسر، بحيث يمكن لولي الأمر الدخول على حسابه على منصة نظام نور، والدخول على الخدمات الإلكترونية ، والتي تتيح لولي الأمر إمكانية الإطلاع على نتائج الطلاب، وتوفر المنصة كذلك إمكانية الوصول للتقارير الشهرية لآداء الطلاب، وبالتالي متابعة مستواهم الدراسي.

حساب ولي الأمر في نظام نور

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، ولكن يشترط النظام للوصول للخدمات، ضرورة التسجيل على المنصة، ويمكن لولي الأمر، التسجيل على منصة نور واستخراج نتائج الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام نور.

قم بالنقر على تسجيل ولي أمر جديد.

قم بإدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

قم بتحديد جنسية الطالب.

بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات المطلوبة ومراجعتها جيدًا.

قم بالنقر على تدقيق.

سيقوم نظام نور وبشكل آلي بالتدقيق في البيانات التي قمت بإدخالها على النظام، ليتم بعدها مباشرة الموافقة على إنشاء حساب.

قم بعدها باستكمال خطوات التسجيل على النظام.

استخراج شهادات نور 1442

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن ظهور نتائج طلاب المرحلة الابتدائية، ونبهت الوزارة على أن نتائج الطلاب متاحة للإطلاع عبر موقع نظام نور الإلكتروني، بحيث يمكن الدخول على المنصة واستعلام النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط نظام نور. قم بتسجيل الدخول لحساب ولي الأمر. قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية ومنها نتائج الطلاب. قم بإدخال بيانات الطالب ثم اضغط على بحث وانتظر تحميل النتيجة.

استخراج الشهادات برقم الهوية

يحدث في بعض الأحيان وبصورة كبيرة، أن يفقد ولي الأمر بيانات تسجيل الدخول على منصة نور، ويجد في هذا الموقف صعوبة في الوصول لنتائج ذويه من الطلاب، ولكن يمكن لولي الأمر في تلك الحالة، الدخول على الحساب واستعلام النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: