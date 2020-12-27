استعلام عن النتائج نظام نور برقم الهويه لشهادات الطلاب الفصلية عام…

يتيح نظام نور الإلكتروني خدمة استعلام عن النتائج نظام نور برقم الهويه، لطلاب المرحلة الابتدائية بالمملكة العربية السعودية، هذا بعد أن انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، التي استمرت منذ يوم الخميس الماضي، بعد انتهاء طلاب الابتدائية من آداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول مباشرة، هذا وقد بدأ طلاب المملكة بالمراحل المختلفة “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، العام الدراسي، بنظام الدراسة عن بُعد، وذلك في ظل أزمة كورونا، التي اجتاحت العالم في نهاية 2019.

استعلام عن النتائج نظام نور برقم الهويه

يتيح نظام نور للنتائج، خدمة استعلام شهادات الطلاب الفصلية، للمراحل “الابتدائية والمتوسطة والثانوية”، بحيث يمكن لولي الأمر، الدخول على حسابه على نظام نور، واستعلام نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي، كما يمكن لولي الأمر، متابعة مستوى الطالب، من خلال الإطلاع على التقارير الشهرية التي يرفعها المعلم في ملف الطالب على نظام نور، وبهذا يمكن اعتبار النظام بمثابة حلقة وصل بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

استخراج شهادات الطلاب

يمكن لأولياء الأمور الآن، وبعد أن قامت وزارة التعليم، بالإعلان عن ظهور نتائج المرحلة الابتدائية 1442، للفصل الدراسي الأول، الوصول لنتائج الطلاب على نظام نور لاستعلام النتائج، من خلال اتباع مجموعة الخطوات البسيطة التالية:

قم في البداية بالدخول على رابط نظام نور للنتائج.

قم بتسجيل الدخول لحساب ولي الأمر، بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ثم اضغط على تسجيل الدخول.

قم بالنقر على الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية.

قم بالنقر على نتائج الطلاب.

قم بإدخال البيانات المطلوبة والخاصة بالطالب.

قم بالنقر على بحث.

يتيح نظام نور للنتائج لأولياء الأمور العديد من الخدمات الإلكترونية بخلاف استعلام نتائج الطلاب، ومن بين الخدمات المتاحة، خدمة التسجيل للطلاب الجُدد بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.