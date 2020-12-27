لا تتوقف وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن تقديم العديد من الخدمات التي تفيد الكثيرين بالمملكة وخاصة الموظفين والعاملين بقطاع التعليم، وفي هذا الإطار فقد أتاحت الوزارة من خلال نظام فارس الجديد لكافة العاملين بالقطاع سواء “الإداريين أو المعلمين أو مديري المدارس” استخدام خدماته المتنوعة، وذلك عقب تفعيل النظام من جديد للتسجيل فيه والإستفادة من خدماته بعد تعطل استمر لمدة أربعة أيام متواصلة لعمل بعض التحديثات والصيانات بالموقع، وسنعرض في هذا المقال رابط نظام فارس الجديد 1442 وخطوات التسجيل والدخول إلى نظام فارس الإلكتروني.

الرابط الرسمي لنظام فارس الجديد 1442

وحرصًا منا على مساعدة قراء موقع “نجوم مصرية” والتيسير عليهم في الوصول إلى المعلومات التي يبحثون عنها بطريقة ميسرة سنعرض خلال السطور التالية رابط نظام فارس الجديد 1442، والذي يمكن من خلاله الحصول على الإجازات وطلبات الترقية وغيرها من خدمات النظام المتنوعة، حيث يعد نظام فارس الإلكتروني أحد أهم المنصات الإلكترونية للعاملين بالقطاع التعليمي بالمملكة العربية السعودية من معلمات ومعلمين وإداريين وغير ذلك.

خطوات تسجيل الدخول إلى نظام فارس الجديد 1442

أما عن كيفية تسجيل الدخول إلى نظام فارس الجديد 1442 فستكون من خلال إجراء عدد من الخطوات البسيطة، حتى يستطيع الموظفين والعاملين بقطاع التعليم الاستفادة من خدمات النظام المتعددة، التي تعمل على تقديمها وتطويرها وزارة التعليم السعودية للكوادر التي تعمل بها، وجاءت الخطوات على النحو التالي:

في البداية يجب الدخول على الرابط الرسمي لنظام فارس الجديد.

بعد ذلك تختار من الشاشة الرئيسية للنظام “الخدمات الإلكترونية”.

ثم تقوم بكتابة البيانات المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الدخول وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم تقوم بكتابة الرمز التأكيدي الموجود على الشاشة.

وفي النهاية تقوم بالضغط على كلمة “تسجيل الدخول” لتتمكن من الدخول على النظام والاستفادة من خدماته.

يشار إلى أن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت في وقت سابق على أن يكون الموعد الأخير لإدخال أنشطة التطوير المهني لموظفي قطاع التعليم عن طريق نظام فارس الجديد سيكون حتى يوم الخميس 31 ديسمبر 2020.