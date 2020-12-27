نظام فارس و كيفية إدخال الدورات

نظراً للتقدم الحادث في مجال التكنولوجيا و الانترنت في جميع دول العالم ،لذا تحاول الحكومة في المملكة العربية السعودية جاهدة ً علي مواكبة هذا التقدم و بالاخص في مجال التدريس حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بطرح نظام فارس الذي يقوم بدور بحلقة الوصول بين جميع العاملين من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين في أي مؤسسة أو قطاع تعليمي متواجد على أراضي المملكة السعودية، كما يتيح النظام تقديم العديد من الخدمات التي يحتاج إليها كافة العاملين بالنظام التعليمي حيث يتم تخليص كافة الإجراءات اليكترونياً من المنزل عبر الموقع الخاص ينظام فارس.

خدمات متاحة عبر منصة نظام فارس

كشوف رواتب الموظفين من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين العاملين بالقطاع التعليمي بالمملكة.

تقديم طلب الحصول على أجازة.

التبليغ بالرجوع من اجازه.

تقديم طلب قطع الاجازه و العودة للعمل.

التقديم على طلب الحصول على البدلات.

التقديم على طلب مد فترة الاجازه التي أشرفت على الانتهاء.

التقديم على طلب التعاقد.

التسجيل في نظام فارس

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس الجديد.

قم باختيار نظام فارس الخدمة الذاتية.

قم بالضغط على إنشاء حساب جديد.

تقوم بكتابة جميع بيانات الاستمارة بشكل صحيح.

قم بالضغط على إرسال.

ثم قم بالذهاب إلى البريد الإلكتروني و تأكيد طلب التسجيل في نظام فارس.

قم بالذهاب إلى رابط نظام فارس الجديد .

قم بنسخ الكود المرسل اليك من رسالة الإيميل.

سوف يتم إرسال رسالة تحمل اسم المستخدم وكلمة المرور حيث تستطيع من خلالها أن تدخل على رابط نظام فارس الخدمة الذاتية .

سوف يتم تحويلك إلى صفحه أخرى لكي تقوم بتغيير كلمة السر لكي تتمكن من الدخول إلى نظام فارس الخدمة الذاتية.

وإذا واجهتكم مشكلة في التسجيل في نظام فارس يمكنكم ترك تعليق بالمشكلة أسفل هذا المحتوى، وسنقوم بالرد عليكم على الفور عليكم على الفور.

طريقة اضافة الدورات في نظام فارس

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بنظام فارس.

اكتب بيانات تسجيل الدّخول (اسم المستخدم /كلمة المرور).

قم بكتابة رمز التحقّق في المكان المخصص له بشكل صحيح.

اضغط على تسجيل الدّخول.

قم بالبحث عن إختيار صلاحية بياناتي.

قم باختيار الدورات التدريبيه.

قم بالضغط على زرّ ايقونه الإضافة .

قم بإدخال المعلومات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها.

قم بالضّغط على زرّ التطبيق بعد تسجيل جميع البيانات.

قم بالضّغط على ( التّالي)

قم بإضافة شهادة الدّورة من خلال اخيار (إضافة المرفقات).

قم بالضّغط على ايقونه التطبيق ثم إضافة الشّهادة التي قمت بالحصول عليها.

قم بالضّغط على أيقونة التنفيذ لإكمال عملية اضافة الدورات.

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