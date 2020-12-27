رابط منصة نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية وطريقة…

تعتبر منصة نظام نور من أبرز المنصات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية في نطاق منظومة التعليم، التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية لتتيح للطلبة وأولياء الأمور والمعلمين الحصول على خدماتها الإلكترونية المختلفة ومن أبرزها إتاحة خدمة معرفة نتائج الطلاب برقم الهوية، حيث يشهد البحث عن رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية ضغطًا متزايدًا على شبكة الإنترنت عند الإعلان رسميًا عن ظهور النتائج لطلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

منصة نظام نور

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور

تعتبر منصة نور من أهم وأبرز طُرُق حصول طلاب المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية على الخدمات الإلكترونية ، وتعتبر استخراج النتائج عبر هذه المنصة برقم الهوية، من أبرز مزايا هذه المنصة من خلال استخدام الحساب الشخصي للمستعلم في منصة نور، فور اعتماد النتائج رسميا وتحميلهاعلى الموقع الخاص به.

خطوات استخراج النتائج عبر منصة نظام نور

يمكن الاطلاع واستخراج نتائج الطلاب بخطوات ميسرة وسهلة وتتم وفقًا لما يلي:

البداية تكون بالدخول إلى “ نظام نور ” عبر حساب المستعلم عليه.

” عبر حساب المستعلم عليه. ثمالضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية.

ثم اختيار الدرجات، فتظهر أمامك درجات الطالب.

والجدير بالذكر أن هذا النظام يسمح للطلاب أو أولياء أمورهم بتسجيل الدخول إلى نظام نور بدون حاجة لكلمة مرور أو رقم سري ، وإنما يمكن ذلك برقم الهوية للمستعلم، واستخراج نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية، التي انتهت يوم الخميس الماضي.