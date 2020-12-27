ما هو نظام فارس؟ وما هي أهدافه .. إليك كافة التفاصيل التي تخص نظام فارس

بعد أن شهد العالم أجمع التطور الهائل في ثورة للإنترنت، والخدمات الإلكترونية التي صارت تجتاح مجتمعاتنا العربية وبقوة، قررت المملكة العربية السعودية خوض ذاك السباق الإليكترونية، في محاولة سديدة منها بمواكبة العصر الحديث، ولعل أبرز ما قدمته المملكة العربية السعودية عبر طريقة الخدمات الإلكترونية نظام فارس الإلكتروني، والذي قامت على تأسيسه وزارة التعليم في المملكة، بهدف تيسير كافة خدمات جميع الموظفين والإداريين المنتسبين للوزارة، كما يعد نظام فارس حجر اللبنة الأول من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية في مجال الخدمات الإلكترونية، الأمر الذي لاقى نجاحاً واستحسانا هائلين من قبل جميع العاملين والتابعين للوزارة.

ما هو نظام فارس؟

هو عبارة عن إنطلاقة إليكترونية قامت على تدشينها وزارة التعليم السعودي، وتقوم على أساس الخدمة الذاتية لجميع الموظفين والعاملين الذين ينتمون لوزارة التعليم السعودي، حيث يهدف المشروع إلى تنظيم إدارة الموارد الإدارية والمالية، من خلال كافة التعاملات الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم السعودي، وذلك من شأنه أن يحقق كافة متطلبات الموظفين والعمل على تيسير الخدمات لهم .

ما الخدمات التي يقدمها نظام فارس؟

جميع كشوفات الرواتب للمعلم.

الإبلاغ عن الرجوع من الإجازة.

تقديم طلبات بدلات.

تقديم طلبات الإجازات.

تغيير مدة الإجازات.

طلبات التعاقد.

ما هي أهداف نظام فارس؟

كأي نظام إلكتروني حديث، يسير نظام فارس الإلكتروني على خطاه، حيث يطمح نظام فارس إلى خلق بيئة معلوماتية موحدة بين جميع العاملين والإداريين في وزارة التعليم السعودي. إضافة إلى رفع جودة الإدارة التعليمية بشكل عام، من خلال تحسين كافة الخدمات المقدمة، وتيسير الاستفادة منها من قبل الموظفين والإداريين. كما تطمح وزارة التعليم السعودي عبر نظام فارس من مواكبة عصر التكنولوجيا، والتي تهدف إلى توفير الكثير من الجهد والوقت لكل من الموظف والإداري.

كيفية التسجيل في نظام فارس ؟

يمكنك بدء التسجيل في نظام فارس الإلكتروني، والاستفادة من كافة خدماته الإلكترونية بشكل ميسر وبسيط، من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم التابعة للمملكة العربية السعودية، وإنشاء حساب جديد خاص بك عبر نظام فارس، لذا فقم باتباع الخطوات التالية: