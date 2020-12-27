شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت من هؤلاء.. لا تأخذ لقاح «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قليل من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بعدوى فايروس «كوفيد-19» لا يجب عليهم أخذ اللقاح، ويشمل ذلك الأشخاص الذين يعانون من حساسية شديدة من مكونات اللقاح.

فيجب ألا تحصل على اللقاح إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي خطير للأدوية أو اللقاحات أو الطعام، ويجب إخبار طاقم العمل بذلك قبل تلقيك التطعيم.

وإذا كان لديك رد فعل تجاه اللقاح، فعادة ما يحدث ذلك في غضون دقائق، وتوفر وزارة الصحة فريقا طبيا مدربا على التعامل مع تفاعلات الحساسية وعلاجها على الفور.

وقبل أخذ اللقاح، يجب أن تخبر الطبيب عن تاريخك المرضي بالتفصيل، وما إذا كنت تعاني من مرض مزمن مثل السكري، أو ارتفاع ضغط الدم، أو الربو، ومدى التحكم به، والخطة العلاجية التي تتلقاها في الوقت الحالي.

وكذلك عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح مثل ارتفاع درجة الحرارة، أو أي أعراض أخرى، لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.

وأيضاً عند حدوث أي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقيتها سابقاً.