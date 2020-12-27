شكرا لقرائتكم خبر عن ما مدى أمان لقاح كورونا؟ وماذا يحدث عند أخذ جرعة أو أكثر؟ والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - ينتج الجسم استجابة مناعية فور أخذ جرعة واحدة أو أكثر من لقاح كورونا، دون التسبب بالمرض، فبدلاً من علاج المرض بعد حدوثه، سيكون اللقاح درعاً وقائياً من الإصابة.
ووفقاً لوزارة الصحة، يعتبر اللقاح آمناً نظراً لاجتيازه مراحل اختبار اللقاحات بفعالية، وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.
وتتمثل مراحل اختبار اللقاحات في الفحص والتقييم، وتكوين اللقاح التجريبي، والتجربة، والاختبار، والمتابعة، والترخيص، والمقارنة.
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