شكرا لمتابعة خبر عن ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في عرعر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عرعر (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الحدود الشمالية، من ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر.

وأوضحت إدارة مرور الحدود الشمالية، أن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، مبينة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وكانت إدارة المرور ألقت القبض على قائد مركبة مخالف قاد بسرعة عالية وتجاوز السيارات بطريقة كادت تتسبب في حادث على طريق الحرمين في جدة.

وأكدت إدارة المرور، على إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.