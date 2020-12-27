شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السفير الإسباني يتحدث عن تجربته في تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث السفير الإسباني ألبارو إيرانتو، اليوم الأحد، عن تجربته في تلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وعبر عن إعجابه الشديد بالإجراءات التي اتخذتها المملكة منذ بداية جائحة كورونا حتى الآن، مشيدًا بالتزام الشعب السعودي بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الإجراءات الصارمة التي تم اتخاذها كانت سببًا رئيسيًا في استقرار الأحوال بالمملكة أثناء الجائحة، مشيرًا إلى أن البلاد تعيش مرحلة جديدة تسمح بعودة الحياة لطبيعتها بعد بدء حملة التطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأضاف السفير الإسباني، إن عملية التسجيل عبر تطبيق "صحتي" كانت سلسة وفعالة للغاية، لافتا إلى أن العملية تعكس الأولوية الحكومية التي تتجه إلى الإدارة الرقمية، خاصة وأن كل القائمين على العملية يستخدمون التطبيقات الإلكترونية والهواتف الذكية في إدارة عملية التطعيم بسلاسة.

وأبدى رضاه التام عن تجربة التطعيم، مبينا أن الحياة ستعود لطبيعتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، وذلك بعد حصول أغلبية سكان المملكة على اللقاح.