شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام للمواطنين والمقيمين حول جريان السيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

تشهد العديد من المناطق في المملكة، هطول أمطار غزيرة، مما تتسبب في عرقلة حركة السير جراء تجمع المياه في الشوارع.

ومن جهتها، حذرت أمانة منطقة المدينة المنورة، المواطنين والمقيمين بخصوص جريان السيول، مضيفة:"احذر عند حدوث السيول، تجنب المناطق المعرضة للسيول، وعدم المجازفة بقطع مجرى المياه ".

وتابعت الأمانة:" كن حذرا من المياه التي تغطي الطرق والجسور، ولا تجازف بالسباحة في أماكن تجمع المياه، ولا تجازف بقطع السيول بسيارتك ".

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 28 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 10 مئوية.