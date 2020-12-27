شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من جل معقم لليدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من جل معقم لليدين يحمل اسم "Rimaz Hand Sanitizer 100 ml" بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكحول الميثيلي (ميثانول).

وقالت الهيئة أن التعرض لنسب عالية من تلك المادة قد يسبب مخاطر صحية للمستهلك، لافتة إلى أنها حلّلت عينات من معقمات اليدين المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ووجهت المستهلكين إلى عدم استخدام المنتج، والتوجه إلى منفذ البيع الذي اشتروا المنتج منه لاسترجاع قيمة مشترياتهم، والاتصال على مركز بلاغات وزارة التجارة (1900) في حال عدم تجاوب البائع مع طلب الاسترجاع.