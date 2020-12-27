بدء القبول بدبلوم الأمن والسلامة المهنية بجامعة الأمير سطام

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج اليوم، بدء استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بدبلوم الأمن والسلامة بمعهد البحوث والخدمات الاستشارية في مقر الجامعة بمدينة السيح، وذلك عبر الرابط :

ويتناول برنامج دبلوم الأمن والسلامة على مدى أربعة فصول دراسية، مجموعة من الإجراءات التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين بالمنشأة والحد من خطر الإصابة، والتعرّف على متطلبات التوافق مع المعايير الدولية للأمن والسلامة العامة.

كما يتناول تحديد المخاطر في بيئة العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة للتغلب عليها، والإلمام بمعايير السلامة الدولية وتطبيقها حسب طبيعة المنشأة ومعرفة طرق تقييم وتجنب المخاطر.

ويحصل الخريج على دبلوم الأمن والسلامة المهنية ويُعيَّنُ على المرتبة الخامسة «الدرجة الثانية» بمسمى مشرف أمن وسلامة مهنية.