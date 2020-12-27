بالفيديو.. مواطن ومقيم يشيدان بتجربتهما مع مركز لقاحات كورونا: خدمات لا تخطر على بال

تحدث مواطن سعودي، ومقيم أردني عن تجربتهما منذ خروجهما من منزليهما حتى الوصول إلى مركز اللقاحات بالرياض.

وعن تجربته مع اللقاح، قال سلمان بن جويد: الأمر كان في غاية السهولة، ورأيت خدمة لا تخطر على بال.. كان ناقصًا يفرشون الأرض لنا.. أقسم بالله ما أقول إلا ما رأيته بعيني.

وأضاف بن جويد: سجلت ضمن المرحلة الأولى للتطعيم لأن عمري 65 عامًا، وفي اليوم التالي مباشرة وصلتني رسالة بالحضور لتلقي اللقاح في الموعد الذي اخترته أنا

وتابع: لم يستغرق الأمر أكثر من ربع ساعة.. ربنا يعز دولتنا ويعطي أولادنا الأطباء والممرضات الصحة والعافية.

في ذات الإطار، تحدث المقيم الأردني جهاد عبد الحميد، قائلًا: منذ أن هبطت من السيارة أمام المستشفى هنا، وجدت في انتظاري شابًّا يساعدني على الدخول ـ إلى حيث تلقي التطعيم ـ، وهناك وجدت مجموعة من الممرضات ظلوا إلى جواري حتى تلقيت التطعيم، وغادرت المستشفى.

وأضاف: الأمور كانت سهلة بشكل كبير.. لا توجد أي ملاحظة.. الجميع يعمل في خدمة الزوار بشكل رائع.

فيديو | مواطن سعودي ومقيم أردني يحكيان لـ #الراصد تجربتهما.. منذ خروجهما من المنزل حتى وصولهما لـ مركز اللقاحات بالرياض#الراصد pic.twitter.com/5UrAP8xeK3 — الراصد (@alraasd) December 27, 2020

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