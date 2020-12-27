بالفيديو.. مواطن ومقيم يشيدان بتجربتهما مع مركز لقاحات كورونا: خدمات لا تخطر على بال

منظومة عمل متناغمة بين الأطباء والممرضين..
تحدث مواطن سعودي، ومقيم أردني عن تجربتهما منذ خروجهما من منزليهما حتى الوصول إلى مركز اللقاحات بالرياض.
وعن تجربته مع اللقاح، قال سلمان بن جويد: الأمر كان في غاية السهولة، ورأيت خدمة لا تخطر على بال.. كان ناقصًا يفرشون الأرض لنا.. أقسم بالله ما أقول إلا ما رأيته بعيني.
وأضاف بن جويد: سجلت ضمن المرحلة الأولى للتطعيم لأن عمري 65 عامًا، وفي اليوم التالي مباشرة وصلتني رسالة بالحضور لتلقي اللقاح في الموعد الذي اخترته أنا
وتابع: لم يستغرق الأمر أكثر من ربع ساعة.. ربنا يعز دولتنا ويعطي أولادنا الأطباء والممرضات الصحة والعافية.
في ذات الإطار، تحدث المقيم الأردني جهاد عبد الحميد، قائلًا: منذ أن هبطت من السيارة أمام المستشفى هنا، وجدت في انتظاري شابًّا يساعدني على الدخول ـ إلى حيث تلقي التطعيم ـ، وهناك وجدت مجموعة من الممرضات ظلوا إلى جواري حتى تلقيت التطعيم، وغادرت المستشفى.
وأضاف: الأمور كانت سهلة بشكل كبير.. لا توجد أي ملاحظة.. الجميع يعمل في خدمة الزوار بشكل رائع.
فيديو | مواطن سعودي ومقيم أردني يحكيان لـ #الراصد تجربتهما.. منذ خروجهما من المنزل حتى وصولهما لـ مركز اللقاحات بالرياض#الراصد pic.twitter.com/5UrAP8xeK3— الراصد (@alraasd) December 27, 2020
فيديو | مواطن سعودي ومقيم أردني يحكيان لـ #الراصد تجربتهما.. منذ خروجهما من المنزل حتى وصولهما لـ مركز اللقاحات بالرياض#الراصد pic.twitter.com/5UrAP8xeK3— الراصد (@alraasd) December 27, 2020
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