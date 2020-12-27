فور اعتمادها رسميًا.. «نور» يتيح الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يترقب أولياء الأمور والطلاب، عقب انتهاء اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية، إعلان النتائج من خلال فتح رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات عبر نظام نور الإلكتروني وطريقة الاستعلام.

الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

ويمكن لطلاب وطالبات مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال دخول الطالب أو ولي الأمر إلى برنامج نظام نور التعليمي باستخدام الحساب الشخصي للمستعلم في نظام نور.

وبمجرد اعتماد نتائج الطلاب رسميًا ورفع نتائج الطلاب على نظام نور، يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية في نظام نور من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل إلى نظام نور.

- اضغط على اختيارات من الصفحة الرئيسية.

- اكتب البيانات الخاصة بالطالب.

- تأكد من كتابة رمز التحقق صحيحًا.

- انقر على أيقونة تسجيل الدخول.

- انقر على نتائج الطلاب.

- ادخل رقم الهوية الوطنية.

تسجيل الطلاب في نظام نور

ويوفر نظام نور لأولياء الأمور الدخول لتسجيل الأبناء أو البنات، وذلك وفق الجدول الزمني المعلن في هذا الشأن؛ حيث يمكنهم الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المستخدمة للدخول إلى النظام.

كما يتيح نظام نور خدمة التسجيل للطلاب الجدد «طلاب رياض الأطفال والصفوف الابتدائية الأولى».

وعلي الطالب تسجيل الدخول بواسطة على نظام نور رقم الهوية أو رقم المستخدم وكلمة المرور، ثم كتابة رمز التحقق الظاهر أمامهم بالشاشة، ثم سيتم إرسال كلمة المرور عبر رقم الجوال بعد إتمام التسجيل بنجاح.

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