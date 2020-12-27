القبض على مواطن بالشرقية تورط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، تورط بسرقة المركبات والاستيلاء على ما بداخلها.

وقال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها أسفرت عن القبض على (مواطن في العقد الرابع من العمر)، تورط بارتكاب عددٍ من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

تمثلت الجرائم في بسرقة المركبات و الاستيلاء على ما بداخلها؛ حيث تُقدر قيمة مسروقاته بـ(48,000) ريال، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.