مرور الحدود الشمالية تطيح بـ«مفحط الفيصلية»

عرض حياته وحياة الآخرين للخطر

أعلنت الإدارة العامة للمرور بمنطقة الحدود الشمالية، ضبط قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الفيصلية بمدينة عرعر. وقالت إدارة مرور الحدود الشمالية، في تغريدة نشرتها "المرور السعودي، إن قائد المركبة عرض حياته وحياة الآخرين للخطر، مؤكدة أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.



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