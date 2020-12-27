«الأرصاد» عن طقس الاثنين: سحب رعدية على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تأثر 4 مناطق بالمملكة الاثنين، بسحب رعدية، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة على معظم مناطق المملكة.

وأوضح مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه، أن مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الشرقية والقصيم، تتأثر بسحب رعدية ممطرة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار «مركز الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 16-44 كم/ساعة، على الجزء الجنوبي، وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة بين 14-38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وأشار إلى ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، تصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة بين 14-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الاثنين:

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