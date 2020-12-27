بينها انكسار موجة علوية حادة.. راصد جوي يكشف 4 أسباب «قوة» سحابة رابغ

أوضح الراصد الجوي عبدالله الحربي، أسباب قوة السحابة التي شهدتها محافظة رابغ، صباح اليوم الأحد.

وعبر حسابه على تويتر، تساءل الحربي: سحابة رابغ كانت الأقوى.. ما هو السبب؟

وأوضح أن السبب في ذلك يرجع إلى (وجود انكسار موجة علوية حادة في نطاق ضيق ـ موجة رفع عالية في السرعة الأفقية لطبقة البناء ـ دوران منخفض سطحي في بحر رابغ)، إلى جانب نشاط الجبهة الدافئة الرطبة والجبهة الباردة.

وأكد الحربي أن نتائج كل ما سبق، تسببت في تهيئة بيئة خصبه في استجماع رطوبة الطبقات السفلية والعلوية؛ ما أدى إلى قوة السحابة، التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.

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