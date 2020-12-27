«هدف» يوضح آلية التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أهداف وآلية التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية.

وأشار صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، إلى أن الدعم يبدأ منذ تاريخ ربط الموظف بعد تحويل طلب الدعم إلى ساري.

برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية

وأوضح صندوف تنمية الموارد البشرية، أن برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية يهدف إلى تدريب وتوظيف الباحثين عن عمل على تخصصات نادرة ومتاحة لدى منشآت القطاع الخاص، في أحد الجهات التدريبية المرخصة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كجهات تدريب غير ربحية، بموجب عقود عمل لدى القطاع الخاص بدعم مادي من الصندوق وفق آلية الدعم المعتمدة.

وكشف صندوق «هدف» آلية التسجيل في برنامج دعم معاهد الشراكات الاستراتيجية، من خلال التسجيل كطالب عمل في النظام، بعد ذلك يتم اختياره من قبل الجهة الموظفة، كما يمكن لباحث العمل التقدم بطلب التسجيل لدى المعهد مباشرة.

وحدد صندوف تنمية الموارد البشرية «هدف» ضوابط وشروط استحقاق دعم برنامج معاهد الشراكات الاستراتيجية، وتتمثل في:

- أن يكون المستفيد من الباحثين عن عمل، ولا يعمل لدى أي جهة، وألا يكون طالبًا منتظمًا في إحدى المؤسسات التعليمية.

- أن يكون سعودي الجنسية.

- أن يتم توظيفه في أي من الوظائف المدعومة.

- أن يكون الموظف مستجدًا في المنشأة.

وكشف صندوق تنمية الموارد البشرية، أنه يساهم خلال مدة التدريب بنسبة 75 % من تكاليف التدريب لمدة لا تزيد على 24 شهرًا بما لا يتجاوز مبلغ 3000 ريال شهريًا للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة باقي التكاليف.

وبيّن صندوق «هدف»، أنه يساهم في تحمل نسبة من أجر الموظف خلال مدة التدريب بنسبة 75 % بما لا يتجاوز 1000 ريال شهريًا للموظف الواحد وتتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الأجر.

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