«المرور» يذكّر بشرط خلو سجل المشتري من المخالفات لإتمام نقل الملكية للمركبة

جدد المرور السعودي التذكير بشرط خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية لإتمام نقل الملكية للمركبة.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص غرد به في الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إذ تساءل: «هل أستطيع نقل سيارة باسمي وعلي مخالفات مرورية؟».

ورد المرور السعودي، قائلًا: «مرحبًا بك، من شروط اتمام نقل الملكية للمركبة خلو سجل المشتري من المخالفات المرورية. يسعدنا خدمتك».